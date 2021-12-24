سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

الكلمات لن تجدى نفعًا، الأفعال فقط هى التى تجدى، هذا أكثر نجاعة، الجميع يعرف، طوال عقود، كل من كانوا جزءًا من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ولعبوا دورًا فيه، وهؤلاء الذين كانوا فى المنعطفات السياسية، والأطراف الفاعلة القريبة والأخرى البعيدة، يعرفون هذا، حتى الكلمات تبين فى نهاية المطاف أنها كانت لدواعٍ سياسية، دائمًا توجد صلة سياسية، أوسع بكثير مما يبدو للعيان.

منذ سنوات طويلة «ربما منذ عام ٢٠١٤ أثناء مبادرة جون كيرى»، توقف طرح الحلول والمفاوضات، وتوقف الجميع عن الأفعال واكتفوا بالكلمات، أو بمعنى أدق توقفت «عملية السلام فعليًا»، مع حقيقة أن مبادرة ترامب للسلام «صفقة القرن» لم يكن الفلسطينيون طرفًا فيها.

عندما دخل الرئيس الأمريكى جو بايدن البيت الأبيض، هناك من شعر أن ثمة تغييرًا سيحدث، وأن أيام المباحثات واللقاءات المكوكية والمفاوضات باتت قريبة.

الواقع تغير، والأوراق تبدلت، لكن اللاعبين لا، قبل فترة، ظهرت موسكو، وبدأت الدخول مرة أخرى على خط النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتسلسل كان كالتالى:

- فى نوفمبر الماضى، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تواصل طرح فكرة عقد قمة فلسطينية- إسرائيلية فى موسكو، وتعمل أيضًا على طرح فكرة عقد اجتماع لـ«اللجنة الرباعية» على مستوى الوزراء بمشاركة الجامعة العربية، فى الماضى ضغطت روسيا من أجل عقد اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، لكنها فشلت.

- الرياح فى حينها التى هبت كانت أن محمود عباس يريد موسكو شريكًا بدلًا من واشنطن «ليس واضحًا إلى أى مدى سيجدى هذا نفعًا».

- قبل أكثر من أسبوع، صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأنه لا يمكن إيجاد أى حل جديد للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى إلا باستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين على الأساس القانونى الدولى الذى صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، وهو حل الدولتين مع التوصل إلى اتفاقات بشأن جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائى».

- قبل أسبوع، كشفت روسيا عن أن الغارات الإسرائيلية يوم ١٦ ديسمبر، استهدفت مستودعًا فى مطار دمشق، الأمر الذى اعتبره المراقبون محرجًا لإسرائيل، وفى ذات الأسبوع أعلنت أوكرانيا عن أنها ستنقل سفارتها للقدس.

التفسير كالتالى: الفلسطينيون شعروا بخيبة أمل من بايدن بسبب عدم وفاء الإدارة الأمريكية بوعودها للسلطة الفلسطينية، فقرروا إدخال روسيا فى اللعبة، التى بالنسبة لها التدخل فى النزاع الفلسطينى جزء من صراع الهيمنة بينها وبين الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط.

بالنسبة لإدارة بايدن فهى تعطى أولوية لصراعها مع الصين، وبالوضع الداخلى فى الولايات المتحدة، هناك أناس طيبون فى البيت الأبيض يريدون مواصلة إدارة النزاع الإسرائيلى- الفلسطينى، لكن بدون اضطرابات، ومن دون انهيار السلطة الفلسطينية، بشكل يحافظ على الوضع القائم، وهذا لا يعجب أبومازن الذى يريد نتائج فورية.

على جانب الطريق، ظهرت أوكرانيا التى يتصاعد صراعها مع روسيا على الحدود الشرقية، واختارت أن تنقل سفارتها للقدس كنوع من التقرب لإسرائيل والولايات المتحدة لتكن فى ذات الكفة ضد روسيا، مع حقيقة أن إسرائيل وروسيا لديهما تفاهمات جيدة، وحقيقة أخرى أنه فى كل لعبة داخل الصراع هناك لعبة أكبر.