«الداخلية» تطلق قوافل مساعدات عينية للمستشفيات ودور رعاية المسنين (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يوضح قوافل المساعدات العينية التي وجهتها وزارة الداخلية للمستشفيات ودور رعاية المسنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرة «كلنا واحد».

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كل أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في جميع المناسبات.

وتولي وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بملف «الأمن الإنساني» من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع، بكل المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلًا عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أي مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.