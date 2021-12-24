«الصحة العالمية»: رصد متحور أوميكرون في 110 دول

رصدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، متحور أوميكرون فى 110 دول، مؤكدة أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من "دلتا"، ولكنها قد تكون أقل حدة.

وذكر بيان لمنظمة الصحة العالمية أن المعطيات تشير إلى أن "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من سلالة "دلتا"، وقد يكون أقل حدة، مضيفة أنه لا يُعرف بعد إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وفي وقت سابق وصفت منظمة الصحة العالمية متحور "أوميكرون" بأنه مثير للقلق، استنادا إلى أدلة بأنه يحتوي على عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفيروس.

ولا تزال هناك شكوك بخصوص "أوميكرون"، وثمة الكثير من الأبحاث الجارية بشأنه حاليا لتقييم مدى سرعة انتقاله، وشدته، وخطر تكرار الإصابة بالمرض.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، كشف فى بيان جديد، أن اللقاحات التى لدينا لا تزال فعالة ضد متغيرى دلتا وأوميكرون.

وأصاف تيدروس: “نظرًا لأن أوميكرون Omicron أصبح البديل السائد في العديد من البلدان، نحتاج جميعًا إلى اتخاذ احتياطات إضافية”، محذرا من أن برامج التعزيز الشامل ستؤدى إلى إطالة الوباء، بدلاً من إنهائه، عن طريق تحويل الإمداد إلى البلدان التى لديها بالفعل مستويات عالية من تغطية التطعيم، مما يمنح الفيروس فرصة أكبر للانتشار والطفرة.

وتابع: "كان 2021 هو العام الذى فقدنا فيه 3.5 مليون شخص بسبب كورونا، وهى وفيات أكثر من تلك الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والملاريا والسل مجتمعة في عام 2020".

وكانت قدد أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» إحدى أكبر شركات الطيران الأمريكية، إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران ليلة عيد الميلاد، بسبب نقص الموظفين جراء تفشي المتحور «أوميكرون» وزيادة الإصابات بالفيروس.

وأعربت الشركة عن آسفها لإلغاء بعض الرحلات، خاصة أن هذه الأيام التي تسبق عيد الميلاد تعد الأكثر ازدحاما من حيث عدد الركاب، كما هو الحال في يومي 2 و3 يناير، عند عودة الناس بعد احتفالات عيد رأس السنة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 280 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.