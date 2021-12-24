تموين كفر الشيخ: فترة سماح 6 أشهر لتسلم البطاقات الذكية

قال عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إنه أصدر تعليمات بتسلم الأوراق المطلوبة من المواطنين الذين سجلوا البيانات على الموقع الإلكتروني في حالات الفصل الاجتماعي، وإصدار بطاقات ذكية للتأكد من استحقاق هذه البطاقات التموين من عدمه.

وأضاف لـ«الدستور»، أنه في حال عدم تسلم البطاقة التموينية خلال 6 شهور من وصولها إلى مكاتب التموين التابعة سيتم وقفها وإرسالها مرة أخرى للوزارة.

وأشار إلى ظاهرة تسجيل بعض المواطنين البيانات في محافظاتهم ومن ثم تحويلها إلى محافظات مجاورة بهدف التلاعب، موضحا: «لن يسلم بطاقة لمواطن دون وجود مستندات دالة على أحقيته في الدعم».

وأكد أن منظومة التموين الجديدة منعت الوسطاء من استخراج البطاقات حيث يتم تسليم الرقم السري للبطاقات التموينية أو تغيير الرقم السري وإرسالها برساله إلى "موبايل" المواطن صاحب البطاقة وبالتالي لن يتم تجميع البطاقات داخل مكاتب التموين.