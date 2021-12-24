تطورات إصابات كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس (كورونا) عالميا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 6 آلاف و233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 596 ألفا و209 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 5 آلاف و71 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

ورصدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، 16 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، ليصل عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 262 حالة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و650 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و772 ألفا و626 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 479 ألفا و133 شخصا بعد وفاة 374 شخصا.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 322 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة /دون/ الباكستانية، وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و292 ألفا و728 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و898 وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و204 آلاف و672 إصابة.

وسجلت الوزارة، خلال الفترة نفسها، 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 21 ألفا و528 وفاة .. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وتعافى على مدار أمس، 2766 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و144 ألفا و952 شخصا.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة .. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 100 ألف و731 إصابة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 ألفا و367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى نحو مليون و600 ألف إصابة.

وسجلت الوزارة خلال الفترة نفسها، 280 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 30 ألفا و531 وفاة .. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبرس/ الفيتنامية.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي، على مدار أمس، 10 آلاف و944 شخصا.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1976 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 920 ألفا و617 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 78 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و367 وفاة .. حسبما ذكرت صحيفة /إنتربرس نيوز/ الجورجية.

وتعافى على مدار أمس 3 آلاف و76 شخصا من الفيروس التاجي.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 344 ألفا و261 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و939 حالة .. حسبما ذكرت وكالة أنباء /أرمن برس/ الأرمينية.

وتعافى على مدار أمس، 407 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 329 ألفا و983 شخصا.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و735 ألفا و241 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، على مدار أمس، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 31 ألفا و265 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 460 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 985 ألفا و16 إصابة، كما سجلت البلاد 686 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 956 الفا و46 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1966 حالة إصابة جديدة بكوفيد و77 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 732 ألفا و106 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و436 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و248 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و637 ألفا و38 والوفيات إلى 94 ألفا و432 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و408 ألاف و294 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و395 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2790 وفاة .. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 197 ألفا و918 حالة، بإجمالي وفيات 1475.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 153 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 194 ألفا و788 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1980 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 389 ألفا و251 إصابة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 277 ألفا و42 إصابة.

وسجلت الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، إلى 820 حالة .. حسبما ذكرت صحيفة /ستريتس تايمز/ السنغافورية.

وتعافى على مدار أمس، 417 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 273 ألفا و92 شخصا.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و873 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء التايوانية.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية، خلال آخر 24 ساعة، 1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 104 آلاف و373 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، ست حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 303 حالات .. حسبما ذكرت صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و838 ألفا و32 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 69 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 51 ألفا و50 وفاة، حسبما ذكرت صحيفة /فيل ستار/ الفلبينية.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 9 آلاف و321 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2 مليون و777 ألفا و661 شخصا.

وفي المكسيك، سجلت البلاد 3363 إصابة جديدة، ووفاة 149 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و943 ألفا و764 مصابا والوفيات إلى 289 ألفا و508 حالات.

وفي التشيك، سجلت البلاد 7353 إصابة جديدة ووفاة 18 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و442 ألفا و600 مصابا والوفيات إلى 35 ألفا و640 حالة.

وسجلت بلجيكا 4421 إصابة جديدة ووفاة 30 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و30 ألفا و878 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و110 حالة.

وسجلت النمسا 2374 إصابة جديدة ووفاة 22 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و260 ألفا و751 مصابا والوفيات إلى 13 ألفا و617 حالة.

وفي نيبال، سجلت البلاد 237 إصابة ووفاة شخص واحد بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 826 ألفا و901 مصابا والوفيات إلى 11 ألفا و582 حالة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 آلاف و679 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 824 ألفا و172 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و290 حالة وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /سلوفاك سبكتاتور/ السلوفاكية.

وتلقى 2 مليون و733 ألفا و90 شخصا، الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تلقى 2 مليون و545 ألفا و329 شخصا، جرعات التطعيم كاملة.

وفي ليتوانيا، سجلت البلاد 1581 إصابة جديدة ووفاة 21 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 509 آلاف و497 مصابا والوفيات إلى 7249 حالة.

وفي هندوراس، سجلت البلاد 79 إصابة جديدة ووفاة شخص واحد بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 379 ألفا و73 مصابا والوفيات إلى 10 آلاف و430 حالة.

وسجلت أستراليا 9042 إصابة جديدة ووفاة 9 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 282 ألفا و584 مصابا والوفيات إلى 2182 حالة.

وفي إستونيا سجلت البلاد 711 إصابة ووفاة 8 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 235 ألفا و688 مصابا والوفيات إلى 1907 حالات.

وفي نيوزيلندا سجلت البلاد 71 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفا و719 مصابا ولم تسجل البلاد أى وفيات ليظل تراكمي الوفيات عند 49 حالة.