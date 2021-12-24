نصائح بسيطة لبناء استراتيجية موارد بشرية صحيحة لشركتك الجديدة

تبحث الشركات دائمًا عن الأشخاص الذين سيعملون على تحقيق أهدافها، ولديهم الدافع للنجاح ويتناسبون مع ثقافة العمل، هذا هو السبب في أن أصحاب الأعمال يحاولون دائمًا الكشف عن الحوافز وتوظيفها ووضعها في مكانها الصحيح للاحتفاظ بأفضل المواهب التي يمتلكونها.

ليس من السهل تخطيط وتطوير وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية الصحيحة لصاحب العمل، هذه أفضل النصائح التي أثبتت جدواها لمساعدتك في تحقيق هذه المهمة وهي كالآتي:

قم بتقييم استراتيجية العلامة التجارية لصاحب العمل الحالي لديك للتحسين

تعد مراجعة إستراتيجية العلامة التجارية لصاحب العمل لديك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، هذا لأنك تحتاج إلى توضيح ما تنقله مؤسستك حاليًا إلى عامة الناس بالإضافة إلى موظفيك الحاليين، للقيام بذلك بشكل فعال، يجب أن تعرف الوقت المناسب للتوظيف وأيضًا لإجراء مقابلات غير رسمية مع موظفيك الحاليين

الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الموارد البشرية الخاصة بك

يمكنك استئجار شركة أخرى تتمتع بسمعة طيبة في بناء إستراتيجية العلامة التجارية لأصحاب العمل من الدرجة الأولى، لن تساعدك في توظيف أفضل المواهب فحسب، ستقدم لك أيضًا نصائح حول ما تحتاج إلى القيام به للحصول على استراتيجية جيدة للعلامة التجارية.

استفد من قنوات التسويق الأساسية الخاصة بك

أحد العناصر الأساسية للعلامة التجارية لصاحب العمل هو جودة الموظفين الذين توظفهم، على سبيل المثال، من المعروف أن شركة McKinsey & Company لديها موظفين أذكياء جدًا، هذه الحقيقة جزء من العلامة التجارية لصاحب العمل وهذا ما يجذب حركة مرور العملاء إليهم.

من المهم معرفة المنصات التي ستوصلك بالمرشحين الذين تبحث عنهم. باختيار القناة الأكثر فاعلية، ستكون في وضع أفضل لاستهداف جمهورك بنجاح أكبر، يمكنك أن تسأل موظفيك الحاليين كيف سمعوا عن علامتك التجارية، يمكن أن تقودك إجاباتهم أيضًا إلى الأنظمة الأساسية المطلوبة إذا كنت تستخدم عدة قنوات.

استثمر في تطوير موظفك الحالي

يرغب العديد من أرباب العمل في جميع أنحاء العالم في أن تكون شركاتهم ناجحة وتنمو، بسبب هذه الحقيقة فإن التطوير الوظيفي لموظفيهم يعني الكثير، ليس فقط لتحقيق إنتاجية أفضل ولكن للعلامة التجارية لصاحب العمل، لا يحب الموظفون العمل في الأماكن التي ستكون حياتهم المهنية فيها راكدة