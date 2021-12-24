حبس «عصابة الأجانب» لسرقة المواطنين فى عابدين

قررت النيابة العامة، حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة عابدين وسط القاهرة.

كانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تمكنت مـن ضـبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") وبحوزتهما (هاتفا محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض "سكين") حال تواجدهما بدائرة القسم.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما، وأن الهاتفين المحمولين والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة.

أمكن التوصل للمجنى عليهما وباستدعائهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بسرقتهما بالإكراه حال تواجدهما بدائرة القسم، وأضافا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.