الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يقتل صاحب محل فى حلوان بسبب الإيجار

عاطل يقتل صاحب محل
عاطل يقتل صاحب محل

قتل عاطل بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية، بسبب خلاف بينهما على قيمة الإيجار، حيث قام المتهم بإلقاء شاشة تليفزيون على رأس الضحية من الطابق السادس.

ورد بلاغ للمقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة عرب غنيم، وبالانتقال والفحص تبين قيام ‏المدعو عمرو عبد الحميد منصور، وشهرته "عمرو غزال"، 40 سنة، عاطل ومقيم محل البلاغ، بالتشاجر مع صاحب مركز صيانة أجهزة كهربائية، يدعي أبوعبده، بسبب خلاف علي قيمة الإيجار بينهما، وقام المتهم بإلقاء شاشة تلفاز كبيرة الحجم فوق رأس الضحية من الدور السادس، وتوفي قبل وصوله المستشفى. 

‏وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

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