كتاب «الرؤية والإنجاز» يوثق تطوير الصوامع والمستودعات الاستراتيجية

وثّق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة التموين على مدار السبع سنوات الماضية، خاصة مشروعات التطوير للصوامع والمستودعات الاستراتيجية وزيادة عدد المستفيدين من الدعم والبورصة السلعية، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالأمن ما يعود على المواطن المصري بالاستقرار وإحراز تقدم مشهود به في مجال حقوق الإنسان.

وأبرز الكتاب عدد من تلك المشروعات وهي:

أولا: إنشاء مشروعات البورصة السلعية والأسواق التجارية المركزية في محافظات الجمهورية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تقوم على تداول السلع وخاصة السلع الأساسية والخضار والفاكهة وغيرها من السلع والتي من شأنها ان تقوم على خفض الأسعار وتقليل تكلفة النقل والنولون والشحن.

ثانيا: جار إنشاء مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية بتكلفة 30 مليار جنيه على مرحلتين بهدف زيادة المخزون السلعي للسلع الاستراتيجية والاحتياطي الاستراتيجي لتصل إلي ثماني شهور و 9 شهور مقبلة بدلا من اربعه شهور وخمسه شهور مقبلة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء هذه المستودعات يكون الاحتياطي الاستراتيجي امن ومستقر.

ثالثا: تحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين والعمل على تقليل الفاقد وضبط منظومة التخزين للسلع ومنع التلاعب وسهولة الجرد ومعرفة الأرصدة الاحتياطية المتاحة في المحافظات.

رابعا: الانتهاء من تطوير 105 شونة ترابية لتصبح هناجر متطورة.

خامسا: تحديث وتطوير 6 مطاحن مما يؤدي الى تحسين انتاج الدقيق استخراج 82 في المئة الخاص بإنتاج رغيف الخبز وزيادة القدرة الإنتاجية بهذه المطاحن لتستوعب 1970 طن بدلا من 850 طن قمح في اليوم.

سادسا: الانتهاء من تطوير 36 صومعة ورفع كفاءتها الإنتاجية لتستوعب مساحة تخزينية لمليون و200 ألف طن قمح .

سابعا: الانتهاء من 35 صومعة معدنية تابعة للشركة القابضة للصوامع بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ثامنا: بلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز إلى 72 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز مقابل خمس قروش.

تاسعا: بلغ عدد المستفيدين من الدعم السلعي لصرف المقررات التموينية الـ32 سلعة بواقع 72 مليون مواطن.

عاشرا: تم استخراج 600000 بطاقة تموينية للفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل منذ عام 2018 وتم استخراج 50,000 بطاقة لبرنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.