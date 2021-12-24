مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية

شهدت عدة مُحافظات في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى.

وقالت مصادر في محافظة الخليل الجنوبية إن مئات المستوطنين المدججين بالسلاح حاولوا اقتحام عدة قرى في منطقة مسافر يطا، إلا أن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من الاقتراب من منازلهم.

وفي محافظة سلفيت الواقعة في شمال غرب الضفة، اعتدت مجموعة من المستوطنين على عدد من الفلسطينيين بالضرب قبل أن يتصدى لهم عدد من المزارعين بالمحافظة.

وفي محافظة نابلس الشمالية، التي تشهد تصعيدًا غير عادي منذ مقتل مستوطن في بؤرة استيطانية غير قانونية قبل أسبوع، اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطن واحتجزوه أكثر من ساعتين.

وقال مصدر بالمحافظة إنه تم نقل المواطن إلى المُستشفى لكن إصابته طفيفة.

وفي محافظة قلقيلية، الواقعة في شمال غرب الضفة، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عزون.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر (18 عامًا) بالرصاص الحي في قدمه لينقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.