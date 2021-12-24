«الرؤية والإنجاز».. التعليم العالي تنجز 554 مشروعًا بـ 138.4 مليار جنيه

وثّق كتاب «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، إنجازات وزارة التعليم العالي على مدار السبع سنوات الماضية، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالأمن ما يعود على المواطن المصري بالاستقرار وإحراز تقدم مشهود به في مجال حقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إنجاز ٥٥٤ مشروعاً بتكلفة ١٣٨.٤ مليار جنيه، حيث زادت موازنة التعليم العالي خلال الفترة من ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ٢٥ مليار جنيه بنسبة ١٦٠%.

كما ازدادت نسبة الجامعات الحكومية الي ١٧.٤% من ٢٣ جامعة حكومية إلى ٢٧ جامعة، وجاءت نسبة زيادة البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية ٢٢٢.٧% من ١١٨ برنامج إلى ٣٦٩ برنامج.

فيما جاءت نسبة زيادة الجامعات الخاصة والأهلية ٣٨.٥% من ٢٦ جامعة إلي ٣٦ جامعة، و ٣٠.٤% نسبة زيادة الطلاب المقيدين بالتعليم العالي من ٢.٣ مليون طالب الي ٣ مليون طالب، ونسبة زيادة المعاهد الخاصة عالية ومتوسطة ١٩.٦% من ١٥٨ معهدا إلي ١٨٩ معهدا، ٢ معهد فني بمنظومة الكليات التكنولوجية ، ووصلت نسبة زيادة المقيدين بالدراسات العليا الي ١١.٧% من ٣٨٥ ألف دارس الي ٤٢٠ الف دارس، فيما جاءت نسبة زيادة الكليات والبرامج الحاصلة علي الاعتماد والجودة لـ ٣٠٤.٣% من ٤٦ برنامج الي ١٨٦ برنامجاً.

أما بالنسبة للتصنيفات الدولية ، تم زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف SC imago الإسباني من ٢٣ جامعة إلي ٣٥ جامعة، وزيادة عدد الجامعات المدرجة بتصنيف تايمز البريطاني من ٣جامعات إلي ٢١ جامعة، وزيادة عدد الجامعات المدرجة بتصنيف Us news من ١٤ جامعة إلى ١٦.

وفي مجال الجودة والتنافسية:

مكانة مصر دولياً في مجال النشر والبحوث: