الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق فى منزل بالإسماعيلية

حريق منزل
حريق منزل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق نشب في منزل مساء اليوم بمدينة فايد أمام محطة بنزين، أدى إلى حريق جميع محتويات المنزل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي المنازل المجاورة.

َودفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، تحسباً لوجود مصابين بمكان الحريق الذي نشب في المنزل.

وأكد مصدر طبي أن طوارئ مستشفى جامعة قناة السويس، لم تتلق أي مصابين بالحريق الذي نشب في إحدى المنازل بمدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة فايد إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحريق الذي نشب في المنزل.

 

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