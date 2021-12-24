سفير مصر بالرياض يبحث الاستعدادات لموسم الحج

بحث السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، مع وزير شئون الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، الاستعدادات الجارية لموسم الحج المقبل والإجراءات التي تتخذها المملكة لتسهيل وتيسير إجراءات الحج والعمرة للراغبين من المعتمرين والحجاج المصريين.

وقالت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الجمعة، إن السفير المصرى قدم للوزير السعودي التهنئة على تعيينه بالمنصب، مثنيًا على جهوده المتميزة أثناء توليه وزارة الصحة، والتي ساهمت في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا بالمملكة بكفاءة استثنائية.



من جانبه، أعرب الوزير السعودى عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالحج والعمرة.