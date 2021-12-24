إسلام جمال يتصدر بوستر «تاج راسنا بابا» ضمن حكايات «نصيبي وقسمتك 4»

تصدر الفنان إسلام جمال بوستر حكاية “تاج راسنا بابا” ضمن حكايات مسلسل “نصيبي وقسمتك 4” والمقرر انطلاق أولى حلقتها غدًا السبت على شاشة قناة اون.

وشارك “إسلام” البوستر المنفرد عبر حسابه الرسمي على موق انستجرام كنوع من الترويج للعمل، قائلًا: “مسلسل نصيبي وقسمتك راس تاجنا بابا، غداً السبت على أون تي في، إنتاج: أحمد عبد العاطي، تأليف: عمرو محمود ياسين، إخراج: محمد الخبيري، مدير التصوير: هيثم ناصر”.





حكاية “تاج راسنا بابا” من بطولة صلاح عبدالله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا.

وعرضت مؤخرًا حكاية "حلوة اللقطة" رابع حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" السبت الماضي فى تمام الساعة الثامنة، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة هانى عادل وميرنا نور، عصام السقا، تونى ماهر، حمزة العيلى، جيلان علاء وعدد من الفنانين الشباب وإخراج عصام نصار، وتعد "حلوة اللقطة" هى رابع حكايات مسلسل نصيبى وقسمتك فى موسمه الرابع.