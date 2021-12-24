الاتحاد الأوروبى: ندعو السلطات الليبية لوضع جدول زمنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، السلطات الليبية إلى وضع جدول زمني لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن الانتخابات وحدها هي التي يمكن أن تعطي الليبيين فرصة بالمستقبل، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية وخاصة لندن وباريس وواشنطن يطالبون بتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى استعداده لمواصلة دعم السلطات الليبية في التحضير للانتخابات.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، الجمعة، الليبيين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وكتبت "ويليامز" تغريدة عبر "تويتر"، مهنئة الليبيين بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال بلادهم، مضيفة: "فلتكن مناسبة لحل الانقسامات وتعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي ستؤدي للوحدة والاستقرار".