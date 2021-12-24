«حياة كريمة» تطلق قوافل غذائية وطبية بمحافظتي قنا وأسوان

انطلقت قوافل مؤسسة حياة كريمة المُحملة بالمواد الغذائية الأساسية في محافظات الصعيد بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لتوزيع ٧ الآف كرتونة على أهالي محافظتي قنا وأسوان.

توجهت القوافل مساء أمس الخميس، إلى محافظة قنا وعلى الفور بدأت فرق العمل الميداني بالمؤسسة جهودها على الأرض لتوزيع ٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية على مختلف قري مركز الوقف بالمحافظة، حيث تم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة بقرية المراشدة، كما تم تخصيص ١٢٠٠ كرتونة مواد غذائية لقرية الوقف، وتوزيع ألف كرتونة مواد غذائية لقرية قلمينا، كما تم تخصيص عدد من الكراتين لأهالي قرى العبل والحمودي بالمحافظة.

في الوقت ذاته تواصل فرق العمل بالمؤسسة والمتطوعين التوزيع في محافظة أسوان حيث تم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية علي أهالي قرية غرب سهيل بمركز أسوان.

كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية موسعة بمركز الوقف بمحافظة قنا لتوفير الكشف والعلاج المجاني لأهالي قرية المراشدة، حيث تضم القافلة ١٠ فرق طبية بالإضافة إلى توفير تحليل فيروس كورونا، وتشمل القافلة الطبية العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وفي إطار الحرص الدائم على توفير سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.