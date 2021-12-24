النيابة تصرح بدفن شقيقتين اختنقتا بغاز ثانى أكسيد الكربون بدمنهور

صرحت نيابة مركز دمنهور بدفن شقيقتين عثر عليهما متوفيتين داخل شقة إحداهما بمدينة دمنهور، لعدم وجود شبهة جنائية، وتبين من خلال الكشف الطبي ومناظرة الجثتين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون من سخان الحمام.

البداية عندما عثر الزوج عقب استيقاظه من النوم على جثة زوجته مسجاة بطرقة داخل الشقة وعثر على جثة شقيقتها عارية داخل الحمام وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى، وأخطرت نيابة مركز دمنهور التى باشرت التحقيق.

تلقى مأمور مركز دمنهور بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جثتى سيدتين داخل شقة بمنزل بمنطقة شارع المعهد الدينى، تم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين من خلال المعاينة أن العقار مكون من 5 طوابق.

وتبين أن الشقة مكان الواقعة تقع فى الطابق الرابع، وتبين أن الشقة مستأجرة لموظف بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور ويقيم بها مع زوجته منذ خمسة أشهر فقط .

كما تبين من خلال المعاينة وجود جثة زوجة مستأجر الشقة وتدعى منال .أ. ع 54 سنة موظفة بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور مسجاة بطرقة مؤدية للحمام ترتدى كامل ملابسها.

كما تبين وجود جثة شقيقتها (صفاء . أ .ع ٤٧ سنة ربة منزل) مسجاة على وجهها بأرضية الحمام عارية تمامًا.

وبمناظرة الجثتين تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية أو آثار عنف بالشقة.