الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح لمحاربة الاكتئاب الموسمي في ظل استمرار تفشي «كورونا»

الاكتئاب الموسمي
الاكتئاب الموسمي

بينما يرحب البعض بأوراق الخريف المتغيرة والثلج الطازج في الشتاء، يجد البعض الآخر أنفسهم يواجهون صعوبة في الاستيقاظ في الصباح، ويعانون من التعب أثناء النهار، ويتناولون المزيد من الكربوهيدرات، ويشعرون باحساس عام بالاكتئاب في هذا الوقت من العام.


يطلق الأطباء على هذه الاضطرابات بـ"الاضطراب العاطفي الموسمي" «SAD»، وهو نوع من الاكتئاب يأتي ويختفي مع المواسم، عادة ما تبدأ ظهور أعراضه في أواخر فصل الخريف وبداية الشتاء، عندما تنخفض درجات الحرارة وتكون ساعات النهار أقصر، ويمكن أن تستمر الأعراض حتى مطلع فصل الربيع، وأكد الأطباء على أنه مع استمرار جائحة "كورونا"، قد يشعر البعض بآثار الاكتئاب الموسمي أكثر من المعتاد.


وأوضح الدكتور مايكل تيرمان، أستاذ علم النفس الإكلينيكي في جامعة «كولومبيا»، في الولايات المتحدة: «يجب أن يعلم أولئك الذين يعانون أن هناك علاجات فعالة لهذا الاضطراب، ولا ينبغي تجاهله على أنه مجرد شتاء»، كاشفًا عن طرق تحديد وعلاج اضطراب القلق الاجتماعي وكيفية محاربة الاكتئاب الموسمي في فصل الشتاء المليء بالتحديات بشكل فريد.


وشدد تيرمان على أن الاضطراب العاطفي الموسمى «SAD»، يُعد ميلًا قويًا إلى الإصابة بالإكتئاب خلال وقت محدد من العام، غالبًا في أواخر الخريف، ويستمر حتى الشتاء، كما يمكن أن تمر سنوات أخرى يكون فيها الانخفاض أكثر اعتدالًا من الاكتئاب الكامل، أو حتى الغياب، غالبًا ما يكون الصيف خاليًا من الأعراض.


ويرتبط اضطراب القلق الاجتماعي الشتوي، بحسب «تيرمان»، بضوء النهار الأقل، والذي يتفاقم بسبب قضاء المزيد من الوقت في الداخل، وتختلف الحساسية تجاه هذه التغييرات باختلاف الفرد، يتفاعل بعض الأشخاص مع العلامات الأولى للتغير الموسمي مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر، بينما لا تنخفض الحالة المزاجية للآخرين حتى ديسمبر.


وأشار «تيرمان»، إلى أن الفترة الأكثر شيوعًا لبداية ظهور الإضطراب العاطفي الموسمي «SAD»، هي أواخر أكتوبر حتى نوفمبر، ويُعد شهرا يناير وفبراير أسوأ الشهور بشكل عام، ولا تهدأ الأعراض تمامًا حتى أوائل مايو، بالنظر إلى الوقت المستمر الذي يقضيه الأشخاص في الداخل خلال الجائحة المستمرة، قد لا تنحسر الأعراض التي ظهرت خلال الشتاء مع حلول فصل الربيع في العام المقبل.


يُقدر أن الاضطرابات العاطفية الموسمية تؤثر على 10 ملايين أمريكي، أو 3٪ من السكان، و10٪ إضافية قد يعانون من حالات خفيفة، كما يؤثر الاضطراب على النساء أربع مرات أكثر من الرجال ويبدأ عادةً بين سن 18 و30 عامًا، على الرغم من أن الأطفال قد يعانون أيضًا، وتكون أعراض بعض الأشخاص شديدة بما يكفي للتأثير على نوعية الحياة، و6٪ تتطلب دخول المستشفى.


ويعاني الأشخاص المصابون باضطراب القلق الاجتماعي من اكتئاب حاد موسميًا لمدة عامين متتاليين على الأقل، لكن هناك اختلافات جغرافية كبيرة، لا سيما في خطوط العرض، حيث أن ليالي الشتاء أطول ساعات في الشمال منها في الجنوب، ركزت معظم الدراسات على النساء في سن الإنجاب، لكن الاضطراب العاطفي الموسمي بالتأكيد ليس متعلقًا بالعمر أو الجنس، وقد تكون التقديرات المنخفضة للرجال متحيزة بسبب إحجام بعض الرجال عن الاعتراف بتغيرات الحالة المزاجية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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