الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخزن استولى على 1.4 طن سلعًا مدعمة بالإسكندرية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن مخزن «بدون ترخيص»، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من السلع التموينية المدعمة، المحظور تداولها خارج منظومة الدعم الجديدة، بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء.

وعثر بداخل المخزن على كمية قدرها 1,400 طن «أرز، سكر» تموينى، بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد أسفرت جهودها عن ضبط 1479 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط 272 قضية مخابز ودقيق، بمضبوطات بلغت «27,700 طن، 585 بطاقة»، وضبط 109 قضايا غش غذائي، بمضبوطات بلغت «410,265 طن،88901 عبوة، 4 قطعة»، وضبط 12 قضية لحوم ودواجن وأسماك، بمضبوطات بلغت «15,762 طن، 10050 عبوة».

كما تم ضبط 22 قضية غش غير غذائى، بمضبوطات بلغت «69,455 طن، 79450عبوة، 409720 قطعة، 15532 مترًا»، وضبط 26 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية، بمضبوطات بلغت «45500 لتر، 1167 أسطوانة».

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