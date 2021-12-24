روسيا: مستعدون لعقد محادثات مباشرة مع «الناتو» بشأن الضمانات الأمنية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن استعداد بلادها لعقد محادثات مباشرة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.

وقالت زاخاروفا - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نؤكد استعدادنا لإجراء حوار مباشر مع (الناتو) حول مسودة الاتفاقية الروسية بشأن تقديم الضمانات الأمنية لروسيا، التي تستبعد توسيع الحلف شرقًا ونشر أسلحة هجومية في الجوار المباشر للحدود الروسية".

وأكدت أن موسكو تلقت اقتراح بروكسل بدعوة "مجلس روسيا - الناتو" للانعقاد من أجل بحث موضوع أوكرانيا.. موضحة "أنه يتم النظر الآن في هذا الشأن من حيث كيفية القيام بذلك عمليًا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الإجراءات غير الودية" المتخذة ضد بعثة روسيا الدائمة لدى "الناتو" تسببت في إغلاقها في وقت سابق.. مُشددة على أن ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند التحضير لعقد الاجتماع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في وقت سابق "الناتو" إلى بدء محادثات جوهرية لمنح روسيا ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل.. مشددًا على أن الضمانات يجب أن تكون مُلزمة قانونيًا لأن الغرب تراجع عن التزاماته الشفوية السابقة.