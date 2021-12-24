الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء عقار آيل للسقوط بكرداسة من السكان

عقار آيل للسقوط
عقار آيل للسقوط

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عقارًا آيلًا للسقوط مكونًا من 4 طوابق، يقطن به 6 أسر، عقب حدوث تصدعات به بشارع محمد عبدالفتاح، بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، وتم فرض كردون أمني في محيط العقار.

كان الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بحدوث تصدعات بعقار بشارع محمد عبدالفتاح بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني ورجال الحي، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق ويقيم به 6 أسر، وحدثت به تصدعات وآيل للسقوط، وعلى الفور تم إخلاء العقار من قاطنيه وفرض كردون أمني بمحيط العقار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وائل لطفي

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