الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية، يعد من أكثر الكلمات البحثية التي تنال على اهتمام واسع، وجاء ذلك ملحوظًا بعدما أعلن “جوجل تريند” قائمة الأعلى بحث خلال عام 2021.

رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل لقاح كورونا والبيانات الأطفال منذ سن 12 سنة عبر موقع الوزارة الخاص بكورونا للحصول على جرعات اللقاح وذلك باتباع الخطوات التالية:-

يجب على المواطن تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة والسكان الرسمي الذي خصصتة الحكومة اضغط هنــــــــــــــا

بعد ذلك يتجه المواطن لاختيار أيقونة تسجيل بيانات التسجيل.

على الموطن المتجه لاخذ اللقاح كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل طلب التطعيم (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة،...)

يجب عزيزي القاريء تحديد منطقة السكن لإيجاد أقرب مركز طبي مخصص للتطعيم

ضرورة أساسية في كتابة الفئة المستهدفة من اللقاح

ضرورة أساسية في تحميل بطاقة الرقم القومي

وفي آخر مرحلة لتسجيل التطعيم ضد "كوفيد-19 يجب الضغط على زر الحفظ



رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

يمكن لطلاب جميع الكليات الذين لم يأخذوا الجرعة، قبل دخول الامتحانات حيث تعد شرط أساسي لممارسة الحياة التعليمية كاملة بدون أي معوقات https://egcovac.mohp.gov.eg

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