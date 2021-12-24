الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية، يعد من أكثر الكلمات البحثية التي تنال على اهتمام واسع، وجاء ذلك ملحوظًا بعدما أعلن “جوجل تريند” قائمة الأعلى بحث خلال عام 2021.

رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل لقاح كورونا والبيانات الأطفال منذ سن 12 سنة عبر موقع الوزارة الخاص بكورونا للحصول على جرعات اللقاح وذلك باتباع الخطوات التالية:-

  • يجب على المواطن تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة والسكان الرسمي الذي خصصتة الحكومة اضغط هنــــــــــــــا
  • بعد ذلك يتجه المواطن لاختيار أيقونة تسجيل بيانات التسجيل.
  • على الموطن المتجه لاخذ اللقاح كتابة البيانات المطلوبة لتسجيل طلب التطعيم (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة،...)
  • يجب عزيزي القاريء تحديد منطقة السكن لإيجاد أقرب مركز طبي مخصص للتطعيم
  • ضرورة أساسية في كتابة الفئة المستهدفة من اللقاح
  • ضرورة أساسية في تحميل بطاقة الرقم القومي
  • وفي آخر مرحلة لتسجيل التطعيم ضد "كوفيد-19 يجب الضغط على زر الحفظ
     

رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

يمكن لطلاب جميع الكليات الذين لم يأخذوا الجرعة، قبل دخول الامتحانات حيث تعد شرط أساسي لممارسة الحياة التعليمية كاملة بدون أي معوقات https://egcovac.mohp.gov.eg 

قد يهمك أيضًا:

جزر سليمان تقبل مساعدة الصين في تعزيز شُرطتها عقب اضطرابات شهدتها البلاد

سقوط شرفة عقار بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية

موقع تلقى لقاح كورونا كورونا لقاح كورونا موقع وزارة الصحة المصرية موقع وزارة الصحة رابط تسجيل لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

مفارقات قضية الآثار الكبرى.. التقرير الطبي: حسن راتب واعي وبصحة جيدة

الآن رابط موقع تلقى لقاح كورونا 2022 على موقع وزارة الصحة المصرية

كتاب الرؤية والإنجاز| الإفراج عن 6400 ضمن مبادرة «سجون بلا غارمين» خلال 7 سنوات

سفر ووصول 50 ألف راكب عبر 397 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين فى مرتفعات الجولان

استشهاد فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلى بالضفة المحتلة

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط