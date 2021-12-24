الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بنثبتهم بسكينة».. اعترافات عصابة سرقة الأجانب بالقاهرة

عصابة
عصابة

كشفت اعترافات اثنين من المتهمين ضمن عصابة سرقة الهواتف عقب ضبطهما لسرقتهما أجنبيان بالإكراه فى القاهرة وبيع الهواتف المحمولة لعملائهما.

كانت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") وبحوزتهما (هاتفى محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض "سكين") حال تواجدهما بدائرة القسم، بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما ، وأن الهاتفان المحمولان والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وأمكن التوصل للمجنى عليهما.

وباستدعائهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بسرقتهما بالإكراه حال تواجدهما بدائرة القسم، وأضافا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

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