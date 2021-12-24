ندوة إعلامية حول «زواج القاصرات والزواج العرفى من منظور دينى واجتماعى» بالبحيرة

نظم أمس الخميس مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ندوة حول "زواج القاصرات والزواج العرفى من منظور دينى واجتماعى" بمدرسة الثانوية الفنية بنات بدار المعلمات بدمنهور، حاضر فيها عزت درويش مدير إدارة دمنهور الأزهرية، وأحمد كشك نائب مدير المجلس القومى للسكان بالبحيرة.

وتناولت الندوة زواج القاصرات والزواج العرفى باعتبارهما من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التى يترتب عليها العديد من الآثار السلبية سواء على الأسرة أو على المجتمع بأكمله، فالزواج العرفى غير مقبول دينيًا أو اجتماعيًا، وأن الدولة قد وضعت القوانين الرادعة لمحاربة زواج القاصرات.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وفى إطار الحملة التوعوية حول المشكلة السكانية تحت شعار "سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك " بهدف رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع بأكمله.

كما نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي ندوة إعلامية تحت عنوان (استراتيجيات الإقلاع عن التدخين) حاضر فيها الدكتور أيمن صادق استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمنهور وعبدالمجيد خليل إخصائى إعلام بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة بقاعة مركز شباب المدينة بدمنهور.

حيث أكد الدكتور أيمن صادق استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الصدر بدمنهور على خطورة التدخين كعادة سيئة ومضرة بالصِّحة على المدخن نفسه، وعلى من هم حوله (التدخين السلبى)، إذ يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض كالجلطة الدماغيَّة والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

كما تم استعراض الاستراتيجيات الفعالة للإقلاع عن التدخين والمجربة بالفعل ومنها تدوين أسباب الإقلاع عن التدخين - تجهيز قائمة تتضمن كل الأسباب وراء رغبة المدخن في الإقلاع عن التدخين - وضع خطة للإقلاع عن التدخين.