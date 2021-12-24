رئيس وزراء اليابان: ليست هناك مقاطعة دبلوماسية لأوليمبياد بكين

رفض رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، وصف قرار عدم إرسال وفد حكومي إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المقرر إقامتها في بكين، بأنه "مقاطعة دبلوماسية".

وقال كيشيدا - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن حكومته لا تفكر في استخدام مصطلحات محددة فيما يتعلق بمسألة حضور الألعاب الشتوية، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرار البقاء بعيدًا، عقب دراسة عوامل مختلفة بشكل شامل، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان في الصين.

وأضاف أن اليابان تعتبر أنه من المهم للصين أن تضمن القيم العالمية - الحرية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن بلاده تنقل هذا الموقف بشكل مباشر إلى الجانب الصيني على مختلف المستويات.

وأشار كيشيدا، إلى أنه يؤمن بشدة بأن الألعاب الأوليمبية والبارالمبية تعد احتفالات للسلام والرياضة والتي تمنح الشجاعة للأشخاص في جميع أرجاء العالم، موضحًا أنه أخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل عند اتخاذ قراره بشأن رد الحكومة اليابانية.