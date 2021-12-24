الرئيس العراقى: نحن بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، "إننا اليوم بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة".

وأضاف صالح، في تغريدة له، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "‏نُبارك لأهلنا المسيحيين بحلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، ونؤكد دعمنا للمسيحيين الذين عانوا من آثار التطرف والإرهاب، وشاركهم في المعاناة إخوتهم من المكونات الأخرى".

وتابع: "اليوم نحن بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد يُعلي مبدأ المواطنة ويحمي الحقوق والتعايش السلمي".