الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى: نحن بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة

برهم صالح
برهم صالح

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، "إننا اليوم بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة".

وأضاف صالح، في تغريدة له، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "‏نُبارك لأهلنا المسيحيين بحلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، ونؤكد دعمنا للمسيحيين الذين عانوا من آثار التطرف والإرهاب، وشاركهم في المعاناة إخوتهم من المكونات الأخرى".

وتابع: "اليوم نحن بأمس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد يُعلي مبدأ المواطنة ويحمي الحقوق والتعايش السلمي".

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