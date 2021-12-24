الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 31 يناير

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية

قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى المغرب إلى 31 يناير 2022.
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن مصدر مطلع أفاد بتمديد فترة تعليق الرحلات الجوية، وأن ذلك يأتي في وقت يتفشى فيه متحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" في المغرب والعالم، ما دفع السلطات لإغلاق الحدود الجوية والبرية.

وكانت أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، عن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 31 يناير 2022.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن “المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- "كوفيد 19".

وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".

وأضاف البيان أن من بين التدابير "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا". وبحسب البيان قررت الحكومة "حظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا".

وشدد الحكومة المغربية في بيانها على أن خطر تفشي وباء كورونا ما زال قائما ومستمرا، وأكدت على أن "الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".

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