الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تقلص الفترة بين الجرعتين الثانية والمعززة من لقاح «كورونا» إلى 4 أشهر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، أنها ستقلص الفترة الفاصلة بين الجرعة الثانية من لقاح المضاد لفيروس "كورونا" والجرعة المعززة إلى أربعة أشهر فقط، عقب نصيحة المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين.
وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت- في بيان اليوم الجمعة: "إن الفترة الزمنية، التي تبلغ حاليًا خمسة أشهر، سيتم تقليصها إلى أربعة أشهر من 4 يناير وإلى ثلاثة أشهر اعتبارًا من 31 يناير".
وأضاف: "بناءً على نصيحة المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية بشأن التطعيم، فليس من الغريب أن نقلص الفترة للحصول على الجرعة المعززة إلى أربعة أشهر اعتبارًا من 4 يناير".

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