«لافروف»: الحوار الروسى- الأمريكى المتكامل يضمن الاستقرار العالمى

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الحوار الهادف بين روسيا والولايات المتحدة، سيضمن الاستقرار العالمي وتسوية النزاعات الإقليمية.

وأضاف لافروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل، فإن روسيا والولايات المتحدة- باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين- تتحملان مسئولية خاصة عن الأمن الاستراتيجي للكوكب، ومن شأن إجراء الحوار الكامل بين موسكو وواشنطن أن يعمل بشكل موضوعي على ضمان الاستقرار العالمي وحل القضايا الإقليمية والصراعات".

وأشار لافروف، إلى أنه وفقًا لاتفاقيات جنيف، أطلق قادة البلدين آلية تشاور حول الاستقرار الاستراتيجي، مضيفًا "جرى الاجتماعان بين الوفدين الروسي والأمريكي المشترك بين الوزارات بطريقة مهنية وعملية، بالإضافة إلى ذلك، كما تم الاتفاق عليه في جنيف، فقد تم استئناف الحوار الروسي- الأمريكي حول أمن المعلومات".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تؤيد التعاون في مجال أمن المعلومات، الذي يغطي مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا يقتصر على القضايا الفردية.

وفي 17 ديسمبر، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية بين موسكو وواشنطن ومسودة اتفاقية لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".