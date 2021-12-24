الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة النمساوى: قد نحتاج إلى جرعة رابعة من لقاحات كورونا

فولفجانج موكشتاين
فولفجانج موكشتاين

أكد "فولفجانج موكشتاين" وزير الصحة النمساوي، اليوم، أن مجلس التطعيم الوطني أوصى بالجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا في حالات محددة لمواجهة التهديد بالانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال موكشتاين، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن التوصية العامة للمجلس هي زيادة معدل التطعيم مع نشر الجرعة الثالثة في أسرع وقت ممكن.

وأشار الوزير إلى أن الجرعة الرابعة لن توزع بشكل عام، ولكن يجب تقديمها في المنطقة عالية الخطورة والحرجة بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثالثة.

من جانبٍ آخر، ذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت ٢٣٧٤حالة و٢٢ حالة وفاة خلال ٢٤ ساعة.

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