سقوط أمطار متوسطة في الإسكندرية.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

بعد هدنة استمرت ليوم واحد بعد مرور أسبوع كامل من الأمطار متفاوتة النسبة بين الغزيرة والمتوسطة على معظم أنحاء المحافظة جراء نوة الفيضة الصغرى.

شهدت معظم أحياء محافظة الإسكندرية أمطار متوسطة بنسبة حدوث ٣٠ ٪ مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وموجة من الصقيع أثناء النوة الشتوية لتكون درجات الحرارة لعروس البحر المتوسط العظمى ١٩ والصغرى ١١، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

واستمرت أعمال تطهير الشنايش بعد حالة الاستقرار الجوي نسبيا بعد أمطار غزيرة لنوة الفيضة الصغرى التي شهدتها المحافظة وذلك لمنع تكدسات أي أمطار واستعدادا للنوة المقبلة.

امطار طفيفة

وانتشرت وتمركزت 100 سيارة و40 بدالة في 75 منطقة ساخنة بمختلف أحياء محافظة الإسكندرية للتعامل مع تجمعات المياه لليوم العاشر على التوالي.

فمحافظة الإسكندرية بها ما يزيد عن 94 ألف مطبق و38 ألف شنيشة يتم العمل على تطهيرهم بشكل دوري قبل النوات ويتم تكثيف العمل على مناطق تجمع المياه أثناء النوة لرفع العبء عنها نتيجة تجريف المخلفات أثناء استيعابها لمياه الأمطار.

امطار طفيفة





من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، إنه بواسطة عمال وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة تطهير الشنايش أثناء النوة، وجرت أعمال التطهير أثناء الأمطار علي عدة مناطق بالمحافظة طبقاً لخطة التطهير المعدة لكل منطقة.

وأكد نافع على أن تواجد وتمركز معدات وفرق طوارئ الشركة مستمرة في أماكن تمركزهم بالنقاط الساخنة المتوقع حدوث تجمع مياه أمطار بها، على استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيب البيارات والمصارف علي مدار الساعة للاطمئنان أنها بالمستويات الآمنة.

امطار طفيفة

وتناشد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين الإبلاغ عن أي تجمع مياه على رقم 175 الخط الساخن من أي خط أرضي أو على رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول - واتس اب، أو على صفحة الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.