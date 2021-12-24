الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق المؤتمر العلمي الثالث لـ«حقوق عين شمس» 3 يناير

عميد حقوق عين شمس
عميد حقوق عين شمس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي الثالث بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد، الإثنين 3 يناير المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحا بمدرج  الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالكلية، تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتيني،  رئيس الجامعة، والدكتور محمد أيمن صالح،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 وأوضح الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، أن المؤتمر يتضمن ٤ جلسات تناقش الاعتبارات الإنسانية والشرعية والاقتصادية ودورها في الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان الأجهزة الرقابية ودورها في مجابهة الفساد، وتبحث الجلسة الثالثة العدالة الاجرائية والحد من ممارسات الفساد، بينما تناقش الجلسة الرابعة آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولي والتشريعات المقارنة.

وفي سياق آخر، استضافت كلية الحقوق جامعة عين شمس أمس يوم الخميس، المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني، حيث ونظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

كما شاركت في المسابقة عدة جامعات منها جامعة عين شمس وجامعة الأزهر للبنات والجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة المنيا وجامعة مدينة السادات. 

وتقوم فكرة المسابقة على أساس مرافعات شفوية يقوم الطلاب المشاركون بإعدادها حول وقائع افتراضية تثير انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ويحاول الطلاب إثبات توافر أركان الانتهاكات باعتبارها جرائم بينما يحاول فريق الدفاع نفي توافر الأركان.

شئون التعليم والطلاب جامعة المنيا التعليم العالي عقد كلية الحقوق وزير العدل الدولى تفقد

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