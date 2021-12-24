الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات النيابة: هجّام المرج لديه سجل جنائى واعتاد السرقة بالإكراه

نيابة
نيابة

تبين من تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الجمعة، أن الهجام المتهم بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في الوايلي لديه سجل جنائي واعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من «مدير حسابات مخبز بلدي- كائن بدائرة القسم»، بأنه عقب خروجه من محل عمله واستقلال السيارة ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص بفتح باب السيارة وتهديده باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، والاستيلاء منه على مبلغ مالي كرهًا عنه، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه «عاطل- مقيم بدائرة القسم».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «مبلغ مالي- سلاح أبيض (مطواة)- كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة».

وبمواجهته أقر بأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأن باقي المبلغ المالي قام بإنفاقه في شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطي، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحقيقات النيابة العامة القاهرة عاطل سرقة الوايلي سجل جنائي

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العدالة التى طال انتظارها

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