حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

من واقع الأوراق ومحضر التحقيقات

تعقد محكمة شمال العباسية، في 8 يناير 2022، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» و21 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

وينشر "الدستور" من واقع أوراق القضية قيمة ممتلكات حسن راتب، حسب تحقيقات النيابة العامة، والتي جاء فيها:

كم يقدر دخلك الشهري؟

ـ أنا مقدرش أحدد شهريا، ولكن دخلي سنويًا تقريبًا من شركاتي في حدود 100 مليون جنيه، ولكن يعاد استثمار معظم تلك الأموال في مشروعاتي.

ما هي طبيعة عملك على وجه التحديد؟

أنا أعمل رئيس أمناء جامعة سيناء بفروعها العريش والقناطر شرق، إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة عدة شركات.

أما بالنسبة للمناصب السابقة فقد كان حسن راتب رئيس ومالك العديد من الشركات، وهي كالتالي:

ـ بالنسبة للمناصب السابقة فقد كنت:

- رئيس مجلس إدارة عدة شركات للأسمنت، والألبان، والإعلام، والشحن.

ما مدى امتلاكك أي أصول عقارية أو منقولات؟

أمتلك فيلا في منيل شيحة وهي على مساحة 10 آلاف متر بنائي و10 آلاف متر حديقة، والتي تطل بأكملها على النيل المقابل لمنطقة المعادي، كما أمتلك دورا كاملا في أحد أبراج شارع عبدالعزيز آل سعود عبارة عن 1000 متر على النيل.

وأمتلك في التجمع فيلتين وأيضاً أمتلك قصرا بشمال سيناء، بالإضافة إلى فندق في شمال سيناء 250 غرفة، وفندق آخر 160 غرفة في العريش، كما أمتلك مصنع أكياس الأسمنت، ويختا في منيل شيحة، كما أمتلك طائرة خاصة.