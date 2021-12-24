إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

أصيب شاب بطلق نارى، اليوم الجمعة، من فرد خرطوش خلال مشاجرة مع 3 أشخاص، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وعن التفاصيل تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول "م. م"، 33 سنة، مصابا بطلق ناري في المؤخرة، وتم تحويله لمستشفى بنها العام لتلقى العلاج.

تم إخطار مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن، وبسؤال المصاب اتهم كلا من "أ ع"، و"أ ع"، و"م ع"، بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش إثر خلافات سابقة بينهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بضبط المتهمين لسؤالهم.