الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

طلق ناري
طلق ناري

 أصيب شاب بطلق نارى، اليوم الجمعة،  من فرد خرطوش خلال مشاجرة مع 3 أشخاص، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وعن التفاصيل  تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول "م. م"، 33 سنة، مصابا بطلق ناري في المؤخرة، وتم تحويله لمستشفى بنها العام لتلقى العلاج.

تم إخطار مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن، وبسؤال المصاب اتهم كلا من "أ ع"، و"أ ع"، و"م ع"، بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش إثر خلافات سابقة بينهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى أمرت بضبط المتهمين لسؤالهم.

شاب طلق ناري مشاجرة 3 أشخاص شبين القناطر

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وائل لطفي

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