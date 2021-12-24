الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبت 3 وقائع.. ضبط عصابة سرقة السيارات بـ«المفتاح المصطنع» في القاهرة

عصابة
عصابة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين اليوم الجمعة، وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما 3 حوادث سرقة سيارات بـذات الأسلوب بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما .

وأقرا بتصرفهما فى سيارتين بالبيع لدى عميليهما "سيئي النية" شخصان "، لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الجيزة أمكن ضبطهما وبحوزتهما السيارتين المستولى عليهما باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهما بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، و يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

تحريات منشأة ناصر القاهرة شخصين تشكيلا عصابيا سرقة

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وائل لطفي

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