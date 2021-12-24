الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير المقبل، بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بعد غياب عام كامل بسبب ترؤس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، الذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

وقالت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الكاتدرائية خلال إقامة قداس عيد الميلاد المجيد تطبق كافة الاجراءات الاحترازية، إذ يشارك في حضور القداسات 25% من مساحة الكنيسة، بالإضافة إلى أنه تطبق فرق الكشافة في جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، إذ يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلًا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور، بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور؛ منعا للزحام.

وبدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على كبار المسئولين ورجال الدولة إلى جانب عدد محدود من مشاركة الشعب القبطي بسبب إجراءات كورونا.

وكان قد حذر قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية الأربعاء الماضي، من التهاون في الاحتراز من مخاطر فيروس كورونا المستجد، ولا سيما في ظل وجود المتحور الجديد (أوميكرون)، وشدد من خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة، وأشار قداسته إلى جهود العلماء لتطوير اللقاحات.

وطالب قداسة البابا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، وقال: "يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم، خاصةً مع بدء فصل الشتاء، لأنه كما يقول العلماء فإن أعراض هذا المتحور هي أعراض شديدة وتشتد بعد يوميْن من الإصابة". 

وعن قداس عيد الميلاد قال قداسته: "ستكون صلاة عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، مع الحذر من الاختلاط والتزاحم، والالتزام بكافة الإجراءات الصحية الهامة"، وأضاف: "علينا في فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج أن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع".

في سياق متصل، يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالية عيد الميلاد المجيد في 5 يناير المقبل، بإجراءات مشددة بكنيسة قصر الدوبارة.

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