الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

4 عادات سيئة لا ينبغي وجودها في حياتك بعد سن الأربعين

عادات سيئة
عادات سيئة

الجميع يعلم أن التغيير أمر صعب والعادات القديمة ليس من السهل التخلي عنها، ولكن بمجرد القيام بذلك، ستجد أن القضاء على هذه العادات الخبيثة بشكل خاص مرة واحدة وإلى الأبد يستحق الجهد المبذول، لذلك إليك قائمة كاملة بالعادات السيئة التي لا ينبغي أن يكون لها أي مكان في حياتك بعد سن الأربعين، بحسب ماورد في موقع "bestlifeonline".

 

تراكم الديون غير المبرر:

يجب التخلص من جميع الأشياء غير الضرورية التي تقوم بإنفاق مال كثير فيها، وانت في غير حاجة لها، فتراكم الفوائد على مدار السنوات قد يضعك في ورطة عندما تبلغ سن الأربعين، ولذلك يجب أن تتوقف عن شراء الأشياء غير الضرورية الآن.

 

النميمة وراء ظهر صديقك المقرب:

يعتبر القيل والقال جزء أساسي من المجتمع البشري، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأصدقاء المقربين في الأربعينيات من العمر، فقد مررت بالكثير من السراء والضراء، وستحصل على دعمهم في الوقت الذي تحتاج فيه لذلك، ومن ثم يجب أن تتجاوز عن أي شيء خاطئ قاموا به وتوقف عن الحديث عنه، فأنت لا تشكو للآخرين منه، بل تسوي خلافاتك بطريقة الكبار بشكل مباشر وشخصي.

 

الإفراط في تناول المكملات الغذائية:

تبدو المكملات الغذائية بمثابة اختصار لحياة صحية عناصر مغذية ومفيدة في كبسولة سهلة التناول،  لكن الحقيقة أكثر بؤسًا فالكثير منها لا تخضع للتنظيم من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فقد تم ربطها بزيادة معدلات الإصابة بسرطان الثدي، لذلك لا تفرط في استخدامها.

 

تناول الوجبات السريعة:

في أيام شبابك  يمكنك أن تأكل أي شيء وسوف يتقبلها جسمك بسهولة ، ولكن ليس الآن، فأنت على مشارف الأربعين، إن قمت بملء بطنك بكل ذلك الصوديوم والسكر والشحوم والمواد الكيميائية والمواد الحافظة، فأنت تضع صحتك في خطر، مجرد تناول البطاطس المقلية مرتين في الأسبوع يمكن أن يضاعف من خطر الموت.

سن الاربعين المشاكل التغلب على المشاكل الصحية مشاكل منصف العمر الإفراط في تناول المكملات الغذائية

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وائل لطفي

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