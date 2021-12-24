«الطرق والكبارى»: افتتاح 5 محاور على النيل بالصعيد غدًا

كشف المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه سيتم افتتاح 5 محاور علوية على النيل تربط شرق وغرب النيل غدا السبت، وهما "كلابشة، وقوص، وسمالوط، وعدلى منصور، ديروط، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7.6 مليار جنيه، حيث تم استبدال إنشاء الكباري بمحاور علوية عرضية على النيل.

وأضاف مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري في تصريحات خاصة لـ،الدستور"، إن الدولة خلال الست سنوات الماضية عملت على إنشاء 14 محور على النيل لربط شرق وغرب النيل بحجم إنفاق حكومي يقدر بنحو 18.5 مليار جنيه، وانتهت الدولة من إنشاء ٨ محاور منها 3 محاور تم افتتاحها أمام حركة المرور خلال الفترة الماضية وهي (طما-جرجا-بني مزار)، بالإضافة إلى 5 محاور تم انتهاء تنفيذها وتستعد الدولة لافتتاحها رسميا أمام حركة المرور وهي (عدلي منصور-سمالوط-قوص-كلابشة-ديروط).

وتابع، أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات في فترة زمنية وجيزة فقامت بإنجاز مشروعات تنموية ضخمة فحجم المشروعات التي تم إنشائها خلال 6 سنوات الماضية بصعيد مصر يقدر حجم أعمالها بما يقرب من 30 عاما من العمل، فكان صعيد مصر من قبل مهمش ولكن خلال الست سنوات الماضية وجهت القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتنمية صعيد مصر وتوفير تنمية حقيقية وملموسة على أرض الواقع من خلال توفير كافة سبل التنمية، ومنها المحاور العلوية على النيل والتي تساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.