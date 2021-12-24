إنفوجراف.. التعاون المصرى اللبنانى فى المجال الزراعى

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف وفيديو، يلخص أبرز نتائج اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره اللبناني عباس الحاج حسن، وزير الزراعة بجمهورية لبنان.

الإنفوجراف أبرز استقبال القصير نظيره اللبناني، وبدء أعمال اللجنة، أيضا تفقد الوفد اللبناني المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة المصرية، والتي تشمل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، كما تم عقد اجتماع مشترك مع وفد اتحاد المصدرين وجمعية رجال الأعمال المصرية.

ولخص الإنفوجراف نتائج أعمال الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة في الآتي:

أولا مجال الحجر الزراعي:

- تيسير إجراءات التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين

البطاطس والنخيل المصري

التفاح اللبناني

- تفعيل نقاط الاتصال الرسمية في مجال الحجر الزراعي بين البلدين.

- نقل الخبرة المصرية إلى لبنان في مجال تكويد المزارع وتتبع المنتجات الزراعية المصدرة.



ثانيا مجال البحوث الزراعية:

- تبادل الخبرات والخبراء في مجال البحوث الزراعية في:

استنباط الأصناف المتحملة للملوحة والمبكرة النضج والمتحملة للجفاف والحرارة العالية.

إنتاج التقاوي.

إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.

وسلامة الأغذية.

أنظمة الري الحديث.

- تحديد نقاط اتصال لتفعيل التعاون في مجال البحث الزراعي:

مركز البحوث الزراعية في مصر

ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان.



ثالثا: مجال الخدمات البيطرية:

- فتح باب تصدير منتجات الدواجن وبيض التفقيس وبيض المائدة والكتاكيت "الصيصان" من مصر إلى لبنان.

- تيسير إجراءات تصدير شحنات أسماك السالمون الطازج اللبنانية المصدرة إلى مصر بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

رابعا: مجال الإرشاد الزراعي:

- تبادل الخبرات في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي والإعلام الزراعي.

- الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الإرشاد الزراعي والتطبيقات الرقمية ومنظومة كارت الفلاح، وتطوير المراكز الإرشادية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

خامسا: مجال التغيرات المناخية:

- التنسيق لإعداد استراتيجية عربية لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها يتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر عام 2022.