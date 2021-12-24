الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

10 أطعمة ضارة بالقلب و الشرايين.. اعرفها

أطعمة ضارة بالقلب
أطعمة ضارة بالقلب و الشرايين

عادة ما يصاب البعض بحالات من الأزمات القلبية في أوقات مفاجئة يرجع ذلك الي النظام الغذائي الغير صحيح، وخصوصا إذا كان الشخص مريض سمنة، وضغط دم، والسكري كل ذلك يجب أتباع نظام غذائي صحي من أجل السلامة الصحية.
 
لذلك يحذر الأطباء من بعض الأغذية الضارة  والمشروبات الغير صحية والتي تعمل علي رفع نسبة السكر في الدم والكولسترول، وتؤثر علي عضلة القلب بشكل كبير في الفترة الحالية كثرة المشاكل حول الإصابة بالأزمات القلبية، مما تترك الأمر للوفاء إذا تم التكاسل حول الحفاظ علي صحة جيدة خالية من العواقب الكبيرة التي نواجهها في الحياة بشكل يومي.
 
حيث نشر الدكتور جمال شعبان علي  صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض التحذيرات من أطعمة تسبب ضرر بالقلب 
 
"كلوا واشربوا ولا تسرفوا"
 
كتب جمال شعبان قائلا:" الأطعمة الضارة لقلبك وشرايينك" علي صفحته الخاص فيس بوك تتمثل فيما يلي:-
 
- السكر والملح والدهون
- لحم الخنزير المقدد
- اللحم الأحمر
- الصودا
- الزبادي كامل الدسم 
- اللحوم المخلقة مثل  اللانشون
- البيتزا
- الرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض
- المخبوزات من باتيهات و ساليزون وجاتوهات 
- الزبدة
- الشوربة المعلبة
- الآيس كريم
- الكحول 
- البطاطس المقلية
- رقائق الشيبسي
- الدجاج المقلي
 
لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي  يساعد في حماية قلبك، وتحسين ضغط الدم والكوليستيرول في الدم، ويقلص من خطر الإصابة بالسكر، وتناول الأطعمة المفيدة لصحة القلب، والعمل علي راحة الجسم بإستمرار وممارسة الرياضية اليومية لكي نعمل علي تنشيط الدورة الدموية بالجسم وعلي الاقل تنفس الهواء النقي يوميا في وقت لا يقل عن ١٥دقيقة يوميه للحفاظ علي حياة صحية خالية من الصعوبات.

أطعمة أغذية ضارة القلب الكلوسترول الأوعية الدموية الدم

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