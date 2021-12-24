إحالة 30 عاملًا بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق فى البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن، نفذت، أمس الخميس، الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية، أسفرت عن إحالة ٢٢ من العاملين للتحقيق، وذلك بعد المرور على المصالح الحكومية والصحية (جمعيات زراعية- وحدات صحية) بقرية الربدان ومحلة بشر بشبراخيت، وذلك لتغيبهم دون سند قانوني.

كما قامت الحملة بإحالة ٨ من العاملين بالإدارة الصحية بالمحمودية للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وكانت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، قد قامت خلال الفترة الماضية بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية، حيث تم المرور على ٧ منشآت حكومية بنطاق قرى شرنوب ودنشال لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، شملت الحملة "مستشفى دنشال التعليمي- الوحدة الصحية بمنشأة الأوقاف- الوحدة الصحية بشرنوب- وحدة صحة الأسرة بدربك- الوحدة الصحية بدنشال- الجمعية الزراعية بالخزان القبلي- الوحدة البيطرية بشرنوب".

وأسفر المرور عن رصد ٢٤ حالة ترك عمل دون سند قانوني بعدد ٣ منشآت حكومية، وتم رصد عدد ٦٩ حالة غياب دون سند قانوني بعدد ٦ منشآت.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة، وذلك من أجل متابعة الانضباط الإداري داخل جميع المصالح الحكومية بالمحافظة، مع عمل المذكرات الخاصة بالانضباط الإداري وعرضها على الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.