الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يلتقي بشمامسة الإيبارشية البطريركية

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، شمامسة الإيبارشية البطريركية، وذلك بالمقر الإيبارشي.

وقدم الشمامسة التهنئة للأنبا باخوم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما اطمئن على أحوال الشمامسة الشخصية، والعائلية، والدراسية.

وألقى الأنبا باخوم كلمة أكد فيها أن الشماس طوال فترة التكوين، عليه أن يمتلئ داخليًا من كلمة الله لا ظاهريًا فقط، حتى تكون خدمته مثمرة في الحياة الكهنوتية، فيعرف كيف وسط مشاغل الخدمة يمتلئ من كلمة الله. 
واختتم اللقاء بالصلاة والتقاط الصورة التذكارية.

ومن جانبه هنأ الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، شعب الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، و قال في نص تهنئته، إلى كل الآباء والرهبان والراهبات، وشعب الإيبارشية البطريركية المبارك، سلام ومحبة الطفل المولود، على يقين أنه عندما تضيق الطرق وتصعب الأمور، تزداد المنحنيات وتتعالى الحواجز، عندما يبدو أن كل شيء ينتهي، وإن الحياة أصبحت مزودا، هناك يأتي طفلا، يولد طفلا. انه فن الله في البدايات الجديدة.

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