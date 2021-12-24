«مواد البناء» باتحاد الغرف التجارية تعقد اجتماعها الشهري.. الإثنين

تعقد شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية الإثنين المقبل، اجتماعها الدوري لمناقشة مشاكل التجَّار.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة مشاكل التجَّار وكذلك مناقشة مشاكل الضرائب مع التجَّار ودراسة أحوال السوق.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، بالغرف التجارية، أن الاجتماع يناقش مشاكل التجَّار والوكلاء مع الشركات المنتجة للأسمنت.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، عن زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة طفيفة 3% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس التصديري، أمس الخميس، فإن حجم صادرات القطاع بلغت 5.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 5.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.