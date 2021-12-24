«الموافقة الأمنية» تؤجل انتخابات نادي زفتى بالغربية

قال يسري الديب، وكيل مديرية الشباب بمحافظة الغربية، والقائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة، إنه تم تأجيل انتخابات نادي زفتى الرياضي، التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 31 ديسمبر الجاري، لتُقام حسب ما يقترح مجلس الادارة الحالي، عقب عدم تلقي المديرية الموافقة الأمنية اللازمة لإقامة الانتخابات في موعدها المعلن مسبقًا.

وأضاف القائم بأعمال وكيل الوزارة، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأمن طلب منه تحديد موعد لاحق للانتخابات لعدم توافق الموعد الذي حدده المجلس مع الأمن حيث الاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد.

الموافقة الأمنية السبب

وأضاف «الديب»، أن الموافقة الأمنية على إجراء الانتخابات إحدى أهم الخطوات، ولم تحصل المديرية على الرد الأمني سوى اليوم، ولذلك كان التأجيل هو القرار الأمثل، موضحًا أنه عقب تحديد مجلس ادارة النادي الحالي، والذي لم تنتهي ولايته بعد علي النادي، لموعد جديد في اجتماعه الأحد القادم، وسيكون خلال شهر من الموعد السابق ستتبقي الموافقة الأمنية وهي الفيصل في الأمر ومن المنتظر الإعلان عن موعد عقد الانتخابات عقب الحصول على الموافقة الأمنية، مؤكدًا أنه يجري مراجعة الكشوف واحتمالية التأجيل واردة ولا مشكلة فيها.

27 مرشحا يتنافسون في الانتخابات

ويتنافس على انتخابات نادي زفتي 27 مرشحًا مقاعد أعضاء مجلس الإدارة كالتالي 3 مرشحين على مقعد رئيس النادي و3 مرشحين آخرين على منصب نائب رئيس النادي و2 لأمانة الصندوق بالإضافة إلى 14 مرشحًا على 5 مقاعد لعضوية المجلس فوق السن و5 مرشحين لمقعدين بالمجلس للعضوية تحت السن.

وتسود حالة من الترقب داخل أروقة نادي زفتي الرياضي، عقب تسريب اخبار عن احتمالية إعلان تأجيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، انتخابات النادي، ويأمل المرشحون الـ27 أن تمر الانتخابات في أسرع وقت، وعلمت "الدستور" من مصادر مُطلعة أن يوم 14 من يناير من العام الجديد هو الأ قرب.