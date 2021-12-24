«شارموفرز» و«وسط البلد» و«ديسكو مصر» يشعلون حفلهم بحضور الشباب

أحيا فريق "شارموفرز" وفريق "وسط البلد" و"ديسكو مصر"، مساء أمس الخميس، حفلًا جماهيريًا ناجحًا بإحدى جامعات السادس من أكتوبر.

وتألق فريق "شارموفرز" بعدد كبير من أغانيه المميزة منها "دنيا"، "نميمة"، "كوكب"، "بووت"، "رقصت"، "انفصام"، "خمسة سنتى"، "مش فارقة"، "خلاص هسيطر"، و"حزينة"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى ساعة ونصف.

وكانت آخر كليبات فرقة "شارموفرز" بعنوان "سينجل"، وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب، كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، وظهر كضيف شرف فقط، نظرًا للصداقة التي تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

ثم قدم فريق "وسط البلد" باقة من أغنياته الشهيرة من بينهم أغنيات ألبومهم الأخير "بنطلوني الجينز"، مثل "القاسية" و"عينيكي المسكرات" و"اختلافنا المؤتلف"، بالإضافة إلى بعض أغنياتهم القديمة التي علقت في أذهان محبيهم منها، "وسط البلد، أنتيكة، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمي"، وغيرها.

واختتم الحفل "ديسكو مصر" بمجموعة كبيرة من الموسيقية الغربية وسط حضور كبير من الشباب.