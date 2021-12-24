جمارك مطار القاهرة تُحبط تهريب قساطر طبية ومستلزماتها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد رمضان الدمرداش مدير إدارة الجمرك بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من القساطر الطبية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة خطوط النيل للطيران رقم NP192 القادمة من مطار صبيحة التركي، حيث اشتبه أحمد عبدالله، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول ومعه 2 شنطة وكرتونة نظرا لقصر المدة بين السفر والعودة.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي.

وبتمرير حقيبته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى، مأمور الفحص، تلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة.

وبالعرض على محمد رمضان الدمرداش قام بتكليف أحمد مجدى عزت، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد نبيل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود جيب سحرى بكل شنطة بكل منها لفة من الفويل بداخل كل منها كمية من القساطر الطبية وقطع قطنية، بإجمالي 50 قسطرة طبية و20 قطعة قطنية.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام الإدارة العامة للجمارك بمبنى الركاب رقم 1، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 47 لسنة2021 بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.