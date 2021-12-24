الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تُحبط تهريب قساطر طبية ومستلزماتها

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد رمضان الدمرداش مدير إدارة الجمرك بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من القساطر الطبية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة خطوط النيل للطيران رقم NP192 القادمة من مطار صبيحة التركي، حيث اشتبه أحمد عبدالله، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول ومعه 2 شنطة وكرتونة نظرا لقصر المدة بين السفر والعودة.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي.

وبتمرير حقيبته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى، مأمور الفحص، تلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة.

وبالعرض على  محمد رمضان الدمرداش قام بتكليف أحمد مجدى عزت، مأمور الجمرك، تحت إشراف أحمد نبيل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود جيب سحرى بكل شنطة بكل منها لفة من الفويل بداخل كل منها كمية من القساطر الطبية وقطع قطنية، بإجمالي 50 قسطرة طبية و20 قطعة قطنية.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام الإدارة العامة للجمارك بمبنى الركاب رقم 1، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 47 لسنة2021 بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تهريب لجنة مصري مطار القاهرة الدولي الجمارك كريم القاهرة اجراءات عرض محمد أحمد النيل منافذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 24-12-2021

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

«اختفاء السحب المطيرة».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قرارات جديدة في العثور على جثة شقيقتين بشقة دمنهور

غلق كلي لمطلع الدائري للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67