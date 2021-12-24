الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أجزاء أجهزة طبية مستعملة وعبوات أدوية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية  بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع من ضبط محاولتي تهرب جمركي لأجزاء أجهزة طبية مستعملة، وعبوات أدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة الخطوط الجوية الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصرى قادم من فرنسا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفي، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بواسطة عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجهزة .

- ضبط 12 قطعة لأجهزة طبية مستعملة محظور دخولها

وبالعرض على أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب قام بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 12 جزء من أجهزة طبية مستعملة محظور دخولها.

وفى نفس الوردية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الأردنية القادمة من عمان، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك راكبة عربية أثناء محاولتها الخروج بسرعة من بوابة اللجنة لملاحظة تعدد أختام دخول الراكبة للبلاد في أوقات متقاربة

وقام تم تكليف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 37 شريط وأمبول غالي الثمن خاص بعلاج مرض السرطان مخبأين بين طيات الملابس داخل حقائبها .

قرر صبحي ربيع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط أرقام 164 و 165، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدوليـ يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيةـ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

قارب مدير مطار القاهرة الدولي الجمارك اجراءات عرض أدوية بوابة الجوى نفي تصدير طائرة سمير منع أدم الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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