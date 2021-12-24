تامر حسنى يسجل أكبر حضور جماهيرى فى مهرجان إكسبو دبى بحضور 100 ألف شخص

◄منظمو الحفل يشيدون بنجم الجيل ويؤكدون: "أخيرًا فنان عربي بالمواصفات العالمية"

أحيا النجم تامر حسنى حفلا تاريخيا، ليلة أمس الخميس، فى مهرجان إكسبو دبى 2020، حيث سجل نجم الجيل أكبر حضور جماهيرى فى المهرجان بحضور 100 ألف شخص، وأبهر الجميع بمسرحه العملاق المتميز وباستعراضاته الاحترافية وعزفه المنفرد على الجيتار والبيانو، وحرص منظمو الحفل على الإشادة بنجم الجيل قائلين: "أخيراً فنان عربي بالمواصفات العالمية".

وقدم تامر حسنى عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، " حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، «ارجعلي»، بالإضافة إلى "قسمة ونصيب"، و"صعبة"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، مؤكدين أن تامر حسني هو أشمل فنان في تاريخ الموسيقى العربية، حيث يغني ويلحن ويؤلف أغانيه ويمثل ويؤلف أفلامه وينتجها ويخرج كليباته.

ونشر تامر مجموعة صور من الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "تشرفت بأكبر حضور جماهيرى فى إكسبو دبى، شكراً للإمارات وشكراً لكل الجمهور الكريم الغالى اللى حضر من كل الوطن العربى والعالم".

ويستعد تامر حسنى خلال الفترة المقبلة لتجربة أول إخراج سينمائي له، ليؤكد أنه فنان مختلف وظاهرة أولى من نوعها في تاريخ موسيقانا العربية، بالإضافة إلى أنه حاصل على جائزة أشمل فنان في العالم من إدارة البيج آبل ميوزك أوورد العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية.

جانب من حفل تامر حسني في إكسبو دبي

جانب من حفل تامر حسني في إكسبو دبي

جانب من حفل تامر حسني في إكسبو دبي

جانب من حفل تامر حسني في إكسبو دبي

جانب من حفل تامر حسني في إكسبو دبي

جانب من حفل تامر حسني في إكسبو دبي