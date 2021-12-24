«يسري»: الدولة خلقت مجتمعات عمرانية جديدة لتحقيق «حياة الكريمة» للمواطنين

قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تطور عملية التشييد البناء له إثر إيجابي على السوق العقاري، حيث بدأت بوضع استيراتيجية للبناء بصفه عامه والإسكان بصفه خاصة، وذلك لحل هذه الأزمه من جذورها من خلال استيراتيجية واضحه المعالم.

وأوضح «يسري» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة خلقت مجتمعات عمرانية وسكنية تليق بالمواطن المصري وتحقق له الحياه الكريمه فى الجمهورية الجديدة و لتوفير سكن مناسب ولائق لقاطني العشوائيات والتصدي للمناطق العشوائية، بإنفاق نحو ٣٣ مليار جنيه خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتي يونيو ٢٠٢١ .

ونوه بأن أن الدولة خلال عام 2021، تصدت للبناء المخالف، كما خططت على مواجهه الطلب المتزايد سنويا والتي تصل حاليا الي ٦٠٠ ألف وحدة سنويًا، وذلك من خلال قيام الدولة بدورها بعملية البناء والتشييد الوحدات السكنيه لمحدودي و متوسطي الدخول وو أيضا وحدات مميزه لاصحاب الدخول المرتفعة.

ولفت إلى أن الدولة استهدفت من ذلك إحداث حالة توازن في السوق العقارية والقضاء على عمليات الاحتكار التى كانت تحدث من قبل، ومن ناحية أخرى توفير مصادر مالية لتمويل وحدات محدودي الدخل وتطوير العشوائيات، واستطاعت الدولة القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وجار الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة.

وأشار إلى أن مصر استطاعت من خلال برنامج الإسكان الاجتماعى، التي تتمثل أهميته في مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 ألف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدات 20 % من إجمالي المستفيدين.